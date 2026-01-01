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حزب العمال البريطاني يسمى آندي بيرنهام زعيما له خلفا لستارمر

الجمعة 17 يوليو 2026 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب العمال البريطاني يسمى آندي بيرنهام زعيما له خلفا لستارمر



لندن /وكالات /

تولى آندي بورنهام، اليوم الجمعة، زعامة حزب العمال البريطاني الحاكم، خلفًا لكير ستارمر، وذلك بعد تأكيد انتخابه رئيسًا للحزب، على أن يتولى رسميًا منصب رئيس الوزراء يوم الاثنين.

وفي أول تصريحاته بعد انتخابه، أكد بورنهام أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تغيير الشخص الذي يقود الحكومة، بل ستشمل تغييرًا في أسلوب إدارة البلاد.

وكتب عبر منصة إكس: "الأيام القليلة المقبلة لا تتعلق فقط بتغيير من يحكم بريطانيا، بل تتعلق بتغيير طريقة حكم بريطانيا".

وتعهد الزعيم الجديد لحزب العمال بإعادة الأمل إلى المواطنين، مؤكدًا أنه "مستعد للقيادة"، وقال إن الحركة التي دعمته استجابت لما وصفه بـ"نداء الأماكن المنسية" في مختلف أنحاء البلاد من أجل استعادة الحزب لهويته التقليدية.

وأضاف: "سنعود إلى تلك النسخة من حزب العمال مرة أخرى"، مشددًا على أن الحزب موحد، وأن هذه الوحدة ستُسخر لخدمة المواطنين والمناطق التي "انتظرت طويلًا حتى تمنحها السياسة الأمل من جديد"، وقال: "هذا ما سنفعله. سنعيد إليهم الأمل".

كما وجه بورنهام الشكر إلى سلفه كير ستارمر، معتبرًا أن قيادته أعادت الحزب من أسوأ هزيمة انتخابية إلى واحد من أكبر انتصاراته السياسية.

وقال: "تحت قيادة كير ستارمر، انتقلنا من أسوأ هزيمة لنا إلى واحدة من أفضل الانتصارات في تاريخنا. لقد أعاد حزب العمال إلى موقع يسمح له بتغيير حياة الناس."

وأشاد بورنهام بعدد من السياسات التي نُفذت خلال قيادة ستارمر، من بينها توسيع حقوق العمال والمستأجرين، وخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإعادة تأميم السكك الحديدية، وإقرار قانون هيلزبره، الذي وصفه بأنه "أكبر إعادة توازن لموازين العدالة شهدتها البلاد".

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى ستارمر على "خدمته لحزب العمال وللمملكة المتحدة"، مؤكدًا عزمه البناء على الأسس التي أرساها خلال فترة قيادته.

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