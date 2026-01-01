المجازر مستمرة ..14 شهيدا في تصعيد اسرائيلي دموي بمختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد 14 مواطناً وأصيب اخرين، بينهم طفلة، جراء سلسلة غارات واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال منذ ساعات فجر ويوم الجمعة، في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في استمرارٍ للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستشهد8 مواطنين ، مساء الجمعة، في قصف مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين أمام مسجد أحمد ياسين في مخيم النصيرات.

وعرف من شهداء المجزرة في النصيرات كلا من بلال حتحت ،جميل أبو دلال ،همام أبو بريك، وصالح القطراوي، وعبيده علي صيدم، ومحمد حمدونة، ونضال ماهر أحمد.

وأعلنت مصادر محلية عن استشهاد المواطنة أماني إبراهيم أبو جزر (49 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكنيس جنوب غربي مدينة خانيونس.

واستشهد اليوم الشاب سليمان إبراهيم فرج الله متأثرا بجراحه في استهداف مجموعة من المواطنين في المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي، مساء الجمعة رفات شهيد جرى انتشاله من منطقة غرب مدينة خان يونس.

كما واصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال من منطقة السطر شمال مدينة خان يونس.

وقبل ظهر اليوم، شنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر 5 استهدافات في أقل من نصف ساعة، تركزت وسط قطاع غزة.

وفي التفاصيل، استشهد المواطن طاهر عبد الواحد جراء استهداف مسيّرة للاحتلال سطح غرفة خلف مسجد التوحيد، غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إلى ذلك أفادت مصادر طبية بوصول إصابة حرجة إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف طائرة استطلاع خيمة لعائلة "حجازي" في شارع النخيل غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع استهداف بصاروخ من طائرة مُسيّرة في محيط مخيم جديد شمال غرب النصيرات.

وشنّت طائرات الاحتلال المُسيّرة غارة في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، أسفر عنها عدد من الإصابات.

وأفاد مستشفى العودة بوصول إصابة لفتاة بعد استهداف الاحتلال خيمة في منطقة السوارحة.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين عند مفترق الشعبية بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة خطيرة، جرى نقلها إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وفي بيت لاهيها، استشهدت المواطنة أنعام عبدالله العطار (52 عاما) بشظايا قنبلة من طائرة مسيّرة إسرائيلية بالقرب من مدرسة أبو تمام.

إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس ورفح.

وأفادت مصادر طبية في ستشفى الشفاء بوصول شهيد وعدد من الإصابات، بينهم طفلة، عقب استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد الواردة من المكان دماراً واسعاً في الشقة المستهدفة في عمارة "التاج" والأجزاء المحيطة بها نتيجة القصف الإسرائيلي، والذي أسفر عن ارتقاء المواطن محمد تيسير عبيد.

وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال المروحي غارة جديدة قرب سلطة النقد غرب مدينة غزة، في تصعيد متواصل يستهدف المناطق المدنية والسكنية داخل المدينة.

ونقلت سيارات الإسعاف إصابات أخرى إثر قصف استهدف شقة سكنية لعائلة مرتجى قرب شارع المؤسسات غرب مدينة غزة.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال تحركاتها العسكرية في شمال القطاع، حيث تقدمت آليات عسكرية باتجاه منطقة "الترنس" في مخيم جباليا وسط إطلاق نار كثيف.

وفي جنوب القطاع، أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أرجاء بحر خانيونس، في خطوة تعكس استمرار الأنشطة العسكرية والاستفزازات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.