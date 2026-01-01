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شهيد وجرحى في قصف اسرائيلي لشقة سكنية بمدينة غزة

الجمعة 17 يوليو 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وجرحى في قصف اسرائيلي لشقة سكنية بمدينة غزة



القدس المحتلة/سما/

استشهد فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين، بينهم طفلة، جراء سلسلة غارات واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في استمرارٍ للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،

وأفادت مصادر طبية في ستشفى الشفاء بوصول شهيد وعدد من الإصابات، بينهم طفلة، عقب استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك شمال غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد الواردة من المكان دماراً واسعاً في الشقة المستهدفة في عمارة "التاج" والأجزاء المحيطة بها نتيجة القصف الإسرائيلي، والذي أسفر عن ارتقاء المواطن محمد تيسير عبيد.

 

وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال المروحي غارة جديدة قرب سلطة النقد غرب مدينة غزة، في تصعيد متواصل يستهدف المناطق المدنية والسكنية داخل المدينة.

ونقلت سيارات الإسعاف إصابات أخرى إثر قصف استهدف شقة سكنية لعائلة مرتجى قرب شارع المؤسسات غرب مدينة غزة.

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