  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس: أطفال غزة يُقتلون بصمت... وطفل يسقط كل يوم منذ وقف إطلاق النار

الجمعة 17 يوليو 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: أطفال غزة يُقتلون بصمت... وطفل يسقط كل يوم منذ وقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/،

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الأطفال في قطاع غزة ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مؤكدة أن "سلاح الجو الإسرائيلي يواصل قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي، بمعدل طفل في اليوم".

وبحسب الصحيفة، فإن 274 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، في رقم يعكس استمرار نزيف الأرواح بين الفئات الأكثر ضعفًا في القطاع.

وأوضحت هآرتس أن الغالبية الساحقة من الأطفال قُتلوا في غارات نفذتها طائرات حربية مأهولة وأخرى مسيّرة، فيما سقط آخرون برصاص القناصة، أو تحت أنقاض المباني المنهارة، أو جراء الشظايا الناتجة عن القصف.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تكشف واقعًا مأساويًا يعيشه أطفال غزة، حيث يتواصل سقوط الضحايا بشكل شبه يومي، رغم الحديث عن تهدئة ووقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن معدل القتل منذ أكتوبر يعادل تقريبًا طفلًا فلسطينيًا كل يوم.

ويأتي هذا التقرير ليعيد تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب في غزة، وعلى استمرار فقدان الأطفال لحياتهم في ظروف يفترض أن تشهد تراجعًا في وتيرة العنف.

الأكثر قراءة اليوم

السماح بإدخال أصناف تجارية جديدة إلى قطاع غزة ..

جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حماس بغزة

كشف تحوّلًا داخل الحزب الديمقراطي ..تصويت تاريخي في الكونغرس يهزّ الإجماع حول إسرائيل

ترامب يوجه ضربة استراتيجية لأردوغان لم يكن يتخيلها ..

مصادر: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب ..

مجلس السلام بغزة: القوات المغربية تستعد للانتشار لتوفير الامن وتوزيع المساعدات

نتنياهو جر ترامب إلى الحرب مع ايران ..نيويورك تايمز: إسرائيل تخشى السلام أكثر من الحرب مع إيران

الأخبار الرئيسية

سحب الدعم في الجنائية الدولية.. الرئيس الكولومبي المنتخب يقرر فتح سفارة بلاده بإسرائيل في القدس

رسمياً..الكنيست يحل نفسه والانتخابات في 27 أكتوبر

IMG_5649

إيران تستهدف الكويت والبحرين وقطر بعد غارات أميركية استهدفت مطاراً و5 جسور

الكشف عن اختطاف مليشيا مسلحة في غزة لقيادي في كتائب القسام وتسليمه لـ"اسرائيل"

حماس تستعد للجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي