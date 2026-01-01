هآرتس: أطفال غزة يُقتلون بصمت... وطفل يسقط كل يوم منذ وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/،

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الأطفال في قطاع غزة ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مؤكدة أن "سلاح الجو الإسرائيلي يواصل قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي، بمعدل طفل في اليوم".

وبحسب الصحيفة، فإن 274 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، في رقم يعكس استمرار نزيف الأرواح بين الفئات الأكثر ضعفًا في القطاع.

وأوضحت هآرتس أن الغالبية الساحقة من الأطفال قُتلوا في غارات نفذتها طائرات حربية مأهولة وأخرى مسيّرة، فيما سقط آخرون برصاص القناصة، أو تحت أنقاض المباني المنهارة، أو جراء الشظايا الناتجة عن القصف.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تكشف واقعًا مأساويًا يعيشه أطفال غزة، حيث يتواصل سقوط الضحايا بشكل شبه يومي، رغم الحديث عن تهدئة ووقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن معدل القتل منذ أكتوبر يعادل تقريبًا طفلًا فلسطينيًا كل يوم.

ويأتي هذا التقرير ليعيد تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب في غزة، وعلى استمرار فقدان الأطفال لحياتهم في ظروف يفترض أن تشهد تراجعًا في وتيرة العنف.