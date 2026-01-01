عقد جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وسويسرا

بيرن /سما/

عُقدت في مقر وزارة الخارجية السويسرية، جلسة جديدة من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وسويسرا، برئاسة مدير إدارة أوروبا المستشار أول غادة عرفات، ومساعدة وزير الخارجية السويسري، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية السفيرة مونيكا شموتز كيرغوز، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي، وكوادر من وزارتي الخارجية.

وخلال اللقاء، ناقشت المستشار أول عرفات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرقت إلى آخر تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستعمروه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بالإضافة إلى خطة الإصلاح الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، والتحديات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.

كما تناولت الجلسة مسؤولية سويسرا في تطبيق القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وفقاً لالتزاماتها القانونية والسياسية تجاه حل الدولتين، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

كما ناقش الطرفان التعاون الثنائي في مجالي التنمية والدعم الإنساني، وأكد السفير خريشي أهمية الشراكة مع سويسرا، خاصة في دعم البرامج التنموية والإنسانية، وكذلك دعم وكالة الأونروا. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عملية السلام، والمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ومخاطر سياسة التطرف والتوسع الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال توسيع الاحتلال ومحاولات بسط النفوذ في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية استمرار هذا النوع من المشاورات، واتفقا على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الوفد الفلسطيني مع ممثلي مراكز جنيف الثلاثة وهي: مركز جنيف الدولي للسياسات الأمنية، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، إذ ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، وآفاق تطوير الشراكة بما يخدم الأولويات الفلسطينية وتدريب الكوادر الفلسطينية في مجالات متخصصة.