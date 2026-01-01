استطلاعات رأي : انقلاب المشهد الإسرائيلي وأسواق المراهنات تحدد هوية رئيس الوزراء القادم

القدس المحتلة/سما:

تشير أسواق التنبؤات العالمية إلى مرشح بارز يتقدم في اليوم التالي للانتخابات. ووفقا لأحدث البيانات على منصة المراهنات والتنبؤات "بولي ماركت" ، يتقدم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بفارق كبير في سباق رئاسة الوزراء، حيث تبلغ احتمالية فوزه 45% .

يتفوق آيزنكوت على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ، الذي لا يملك الآن سوى فرصة بنسبة 34٪ - بفارق 11 نقطة مئوية لصالح عضو مجلس الوزراء الحربي السابق.

في الوقت نفسه، يُعدّ رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الأكثر تراجعاً ؛ فبعد أن تصدّر قوائم المراهنات في بداية العام، يتراجع بينيت بسرعة إلى خانة الآحاد، حيث تبلغ نسبة فوزه 10% فقط. ويأتي أفيغدور ليبرمان في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تبلغ نسبة فوزه حوالي 3%.

راهن السوق الإلكتروني بمبلغ ضخم قدره 27 مليون دولار على هوية رئيس الوزراء المقبل. وتتشابه الصورة، بل وتتضح بشكل أكبر، على منصة التنبؤات الأمريكية "كلاشي": إذ يتصدر آيزنكوت القائمة بنسبة 53% لتشكيل الحكومة المقبلة، مقارنةً بنسبة 35% لنتنياهو و11% لبينيت.

ورغم أن هذه ليست استطلاعات رأي تقليدية، إلا أن بيانات المراهنات تُقدم لمحةً مثيرةً للاهتمام عن تقييمات المتداولين والمستثمرين حول العالم لمستقبل القيادة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تُبدي وسائل الإعلام الدولية اهتماماً متزايداً برئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي يبرز كمنافس رئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة. بالأمس، نشر موقع بلومبيرغ، أحد أبرز المواقع الاقتصادية في العالم، تقريراً مطولاً عن زعيم حزب "ياشار"، مُصوِّراً إياه على أنه النقيض التام لأطول زعيم حكماً في تاريخ إسرائيل.

يُسلّط المقال الضوء على التباين الأسلوبي الصارخ بين نتنياهو، المتحدث البليغ عبر التلفزيون، وإيزنكوت، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي يبدو شخصية متحفظة وواقعية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن خلفية إيزنكوت الشخصية - فهو ابن مهاجرين مغاربة نشأ في إيلات، وفقدان ابنه غال وابني أخيه في حرب غزة - يمنحه احترامًا وتقديرًا كبيرين بين الإسرائيليين الذين أنهكتهم سنوات الصراع.

أوضح زعيم حزب "ياشار" أهدافه السياسية في المقال، وعرض موقفاً حازماً قائلاً: "أنا مصمم بنسبة مليون بالمئة على إزاحة أسوأ حكومة شهدتها هذه البلاد منذ تأسيسها، واستبدالها بأخرى".

وأضاف خلال فعالية انتخابية في كفار سابا: "لا أحاول أن أتظاهر بشيء لست عليه، بل أعرض الأمور كما أفهمها، ثم أترك لكم الحكم".

فيما يتعلق بقراره الترشح لمنصب سياسي رغم الخسارة الفادحة، أوضح آيزنكوت أن الأمر كان "بحثاً عن معنى في خضم هذه الخسارة الباهظة، حتى نكون جديرين بها، كعائلة وكدولة".

وبالرغم من التحديات السياسية التي يواجهها في تشكيل ائتلاف، تشير استطلاعات الرأي الواردة في المقال إلى أن شريحة كبيرة من الشعب الإسرائيلي قد تُفضل الآن قيادة مباشرة وصريحة.

في غضون ذلك كشف استطلاع الرأي الذي أجرته قناة "كان الإسرائيلية ونُشر مساء الأحد، ولأول مرة، عن بيانات تُظهر تفوق ايزنكوت على نتنياهو في عدد المقاعد. وبحسب الاستطلاع، حصل آيزنكوت على 24 مقعدًا، بينما حصل نتنياهو على مقعد واحد أقل، أي 23 مقعدًا.

أبرز ما كشف عنه الاستطلاع هو سيناريو حكومة آيزنكوت: فلأول مرة في جميع الاستطلاعات، بات بإمكان كتلة المعارضة الوصول إلى 61 مقعدًا دون الاعتماد على الأحزاب العربية أو الحريدية، وذلك بالتعاون مع حزب جلعاد أردان ويولي إدلشتاين وأيليت شاكيد . وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، ارتفعت نسبة تأييد آيزنكوت إلى 41% مقابل 37% لنتنياهو.