واشنطن بوست : استطلاع صادم لترامب.. 61% من الأمريكيين لا يؤيدون آداءه

واشنطن/وكالات /

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست أن الأمريكيين يوجهون انتقادات سلبية واسعة النطاق للرئيس دونالد ترامب بسبب تعامله مع القضايا الرئيسية، ويقولون إنهم يعانون من ضغوط تكلفة المعيشة، وهم متشائمون من أن المفاوضات المتقطعة التي تجريها الإدارة مع إيران ستؤدي إلى خفض أسعار الغاز أو منع الإيرانيين من تطوير سلاح نووي.

عجز ترامب عن تغيير هذه التصورات السلبية عن رئاسته لدى عامة الناس - لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد والحرب في إيران - يزيد من غموض آفاق الجمهوريين.

فالأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ مهددة، بحسب الصحيفة ، وسيؤدي سيطرة الديمقراطيين على أيٍّ من المجلسين أو كليهما إلى عرقلة الرئيس وتغيير ديناميكيات الحكم في العاصمة بشكل جذري خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.

وبلغت نسبة تأييد ترامب الإجمالية 37%، وهي النسبة نفسها التي كانت عليها في أبريل. أما نسبة عدم تأييده فبلغت 61%، وهي نسبة لم تتغير إحصائياً عن الاستطلاع السابق.

وبين الناخبين المسجلين، بلغت نسبة تأييد ترامب 40%، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن نسبة تأييده في الربيع.

وهذا يجعل نسبة تأييد ترامب مساوية لنسبة تأييده عندما ترك منصبه في عام 2021، بعد أن خسر محاولته لإعادة انتخابه واقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

تحت تلك الأرقام الإجمالية توجد دلائل على أن قاعدة ترامب تضعف.. وسجلت استطلاعات الرأي أدنى مستوى لها عند 15% ممن "يؤيدون بشدة" ترامب، بانخفاض عن 19% في فبراير، بينما بلغت نسبة "الموافقين إلى حد ما" 22%.

وهذا أول استطلاع رأي تجريه صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع مؤسسة إيبسوس، حيث يؤيد أكثر من نصف مؤيدي ترامب أداءه "إلى حد ما" فقط، بدلاً من "بشدة". وخلال ولايته الأولى، كان نحو ثلثي من أيدوا إدارته للرئاسة من أشد المؤيدين له.

لا تزال نسبة تأييد ترامب بين المستقلين منخفضة، إذ تبلغ 26%، مع تأييد قوي من 6% فقط، بينما بلغت نسبة الرافضين 71%.

وتتطابق هذه النسب تقريبًا مع تقييم المستقلين في أبريل. وفي حين أن 81% من الجمهوريين راضون عن أداء ترامب، تنخفض هذه النسبة إلى 52% بين المستقلين ذوي الميول الجمهورية.

بعد مرور ستة عشر شهرا على ولايته الثانية، بات ترامب غير محبوب لدى مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الرجال والنساء، وجميع الفئات العمرية والتعليمية ومستويات الدخل والأعراق.

ومن بين الاستثناءات، بلغت نسبة تأييد ترامب 50% بين البالغين في المناطق الريفية، و53% بين الرجال البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، و57% بين الكاثوليك البيض، و70% بين البروتستانت الإنجيليين البيض.