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رسمياً..الكنيست يحل نفسه والانتخابات في 27 أكتوبر

الجمعة 17 يوليو 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..الكنيست يحل نفسه والانتخابات في 27 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

وافق الكنيست الاسرائيلي الخامس والعشرون، برئاسة بنيامين نتنياهو، على حلّ نفسه في تصويت جرى في مقرّ البرلمان فجر الجمعة.

وأيد 62 عضوا من أعضاء الكنيست مشروع قانون تمويل الأحزاب، والذي تضمن بندًا يقضي بتبكير موعد الانتخابات، كما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء التصويت بعد ساعات من حالة من عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، إثر خلاف بين رئيس حزب شاس أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية

وفي جلسة ليلية حافلة، صادق الكنيست أيضًا على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضًا.

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