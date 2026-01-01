أبلغ تل أبيب بالقرار ..الجيش الامريكي يوسع نطاق هجماته على ايران

واشنطن /سما/

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها توسيع نطاق هجماتها ضد إيران لتشمل البنية التحتية ومنشآت الطاقة، وبناءً على ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم (الخميس) عن شنّ موجة جديدة من الهجمات على نظام آيات الله.

ورغم تصعيد الهجمات، تتوقع تل ابيب ألا يكون لها أي تداعيات على إسرائيل، لأن الإيرانيين لا يرغبون في إطلاق النار على اسرائيل في الوقت الراهن. كما لا تتوقع إسرائيل أن تخطط إيران لإطلاق صواريخ، إذ ترغب في عدم انضمام الجيش الإسرائيلي إلى هذه الجولة من الهجمات.

مع ذلك، تدرك إسرائيل أن هذا ليس ضمانًا، وهي تستعد أيضًا لسيناريوهات قد تشن فيها إيران هجومًا بالفعل، رغم التقييمات. وقال مسؤول إسرائيلي: "نحن مستعدون، وإذا ارتكبوا هذا الخطأ فسيدفعون ثمنًا باهظًا. ليتهم فقط يأتون". ويهدد الإيرانيون علنًا بتوسيع نطاق إطلاق النار إذا صعّد الأمريكيون هجماتهم، وفي الوقت نفسه يشنّون هجمات على دول الخليج والقواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وشنّ الجيش الأمريكي موجة من الهجمات لليلة الخامسة على التوالي. ورغم التصعيد والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة، تعتقد إسرائيل أن النظام الإيراني لا يرغب في جرّ الجيش الإسرائيلي إلى هذه الجولة. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "إذا ارتكبت إيران خطأً وشنّت هجوماً، فسوف تدفع ثمناً باهظاً".

تقول إسرائيل إن هناك خيارين من شأنهما إعادة إسرائيل إلى ساحة المعركة: إما أن تشن إيران هجوماً، أو أن تطلب منها الولايات المتحدة الانضمام إلى الضربات. وحتى الآن، لم نصل إلى هذه المرحلة، ولا يزال الصدام بين الولايات المتحدة وإيران محدوداً، وإن كان يتصاعد. وفي الوقت نفسه، صرّح البيت الأبيض مساء اليوم بأن "إيران لا تزال تتفاوض معنا، وترغب في التوصل إلى اتفاق"، واتهمه بـ"انتهاك مذكرة التفاهم" مع إيران.