حماس تستعد للجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي

وكالات /سما/

تستعد حركة حماس، لجولة ثانية من الانتخابات لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي الأسبوع المقبل، بعد فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الجولة السابقة.

ويتنافس على هذا المنصب كل من الرئيس السابق خالد مشعل ونائبه السابق خليل الحية.

وأكد مصدر في حماس أن الانتخابات الداخلية وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل مشعل والحية في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تنص عليها اللوائح (50% + صوت واحد من مجلس شورى الحركة). ونتيجة لذلك، تقرر إجراء جولة حاسمة الأسبوع المقبل.

وتـأتي هذه الانتخابات في ظل توتر كبير في غزة واستمرار عمليات الاغتيال واعلن الجيش الاسرائيلي السيطرة على 70% من مساحة غزة ومطالبة الحركة بتسليم سلاحها في القطاع.