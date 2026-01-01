  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تستعد للجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي

الخميس 16 يوليو 2026 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستعد للجولة الثانية من انتخابات رئيس المكتب السياسي



وكالات /سما/

تستعد حركة حماس، لجولة ثانية من الانتخابات لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي الأسبوع المقبل، بعد فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلوبة في الجولة السابقة.

ويتنافس على هذا المنصب كل من الرئيس السابق خالد مشعل ونائبه السابق خليل الحية.

وأكد مصدر في حماس أن الانتخابات الداخلية وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل مشعل والحية في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تنص عليها اللوائح (50% + صوت واحد من مجلس شورى الحركة). ونتيجة لذلك، تقرر إجراء جولة حاسمة الأسبوع المقبل.

وتـأتي هذه الانتخابات في ظل توتر كبير في غزة واستمرار عمليات الاغتيال واعلن الجيش الاسرائيلي السيطرة على 70% من مساحة غزة ومطالبة الحركة بتسليم سلاحها في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حماس بغزة

السماح بإدخال أصناف تجارية جديدة إلى قطاع غزة ..

كشف تحوّلًا داخل الحزب الديمقراطي ..تصويت تاريخي في الكونغرس يهزّ الإجماع حول إسرائيل

خطة إسرائيل لـ«تنصيب أحمدي نجاد» ترتد على نتنياهو

الأمن الإسرائيلي: حماس تحتفظ بمعظم قوتها العسكرية رغم الحرب

4 شهداء بغزة والاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بالزيتون

نائب الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة عن علاقة "إبستين" بالموساد

الأخبار الرئيسية

الكشف عن اختطاف مليشيا مسلحة في غزة لقيادي في كتائب القسام وتسليمه لـ"اسرائيل"

أبلغ تل أبيب بالقرار ..الجيش الامريكي يوسع نطاق هجماته على ايران

ترامب يوجه ضربة استراتيجية لأردوغان لم يكن يتخيلها ..

“المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار”.. الحوثي يهدد بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية

مصادر: إيران تطلب من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب ..