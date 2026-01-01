الإمارات تؤكد عدم وقوع دوي انفجارات في دبي.. وقطر تنفي مزاعم إسرائيلية بموافقتها على عمل عسكري ضد إيران

ابو ظبي /وكالات /

نفت الإمارات ، الخميس، صحة التقرير الصادر عن وكالة أنباء دولية بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إنه “ينفي صحة التقرير” الصادر عن وكالة أنباء دولية “بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي”.

وأكد أن “المعلومات الواردة في التقرير غير صحيحة”.

كما أهاب المكتب الإعلامي، “بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة”.

ودعا إلى “تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة”.

يأتي ذلك فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، بينما ترد إيران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

من جهتها، نفت قطر، الخميس، صحة تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار.

وقال مكتب الإعلام الدولي القطري (حكومي)، في بيان، إن “دولة قطر تعرب عن رفضها القاطع للتقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وادعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف المكتب، أن هذه الادعاءات يروجها “أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى”.

وأكد أن مسؤولين قطريين شددوا مرارا، منذ اندلاع الصراع، على أن قطر “لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار”.

وشدد المكتب، على أن الدوحة لن تسمح، لما وصفها، بـ”الادعاءات المضللة” بتقويض جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأشار إلى أن قطر ستواصل جهودها، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية.