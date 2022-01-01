“المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار”.. الحوثي يهدد بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية

صنعاء /وكالات /

توعد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، باستهداف المنشآت النفطية والحيوية في السعودية “حال أي تصعيد” من جانب المملكة ضد الجماعة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، قال فيها عبد الملك الحوثي، إن “كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ما تورطت في العدوان الشامل على بلدنا واتجهت للتصعيد”.

وأضاف الحوثي: “المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار”.

وقال إن جماعته لا ترى “أي أفق أو إرادة للسلام أو التفاهم أو احترام مبدأ حسن الجوار” من الجانب السعودي، وفق ادعائه.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجماعة، الاثنين، تعرض مطار صنعاء الدولي للاستهداف، متهمة السعودية بالوقوف وراء ذلك.

واعتبرت الجماعة تلك الخطوة “انتهاء مرحلة خفض التصعيد” المستمرة في اليمن منذ نهاية 2022، فيما لم ترد السعودية على تلك الاتهامات.

ولكن، وفي اليوم ذاته، أعلنت الحكومة اليمنية قصف مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية قالت إنها انتهكت سيادة البلاد، لتقوم الجماعة باستهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بصواريخ وطائرات باليستية.

وفي إشارة إلى الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها السعودي، قال عبد الملك الحوثي، إن ما قامت به جماعته كان “متواضعا دون مستوى آمال شعبنا”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن تصريحات الحوثي.

وأثار الهجوم الحوثي على السعودية إدانات عربية ودولية، بينها إدانة من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره “تهديدا لأمن واستقرار المنطقة”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، أن بلاده “لن تسمح بانتهاك أجوائها أو فرض أمر واقع في مطار صنعاء أو أي مطار آخر”، معلنا توجيهاته بعدم توسيع المواجهة تجنبا لجر اليمن إلى صراع إقليمي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2026، أدانت السلطات اليمنية إرسال إيران طائرة تابعة لشركة “ماهان إير” إلى صنعاء، وقالت إن الهدف منها نقل وفد حوثي إلى طهران.

وتعد تلك أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، وفق وسائل إعلام يمنية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن حالة تهدئة تتخللها مواجهات متقطعة، بعد حرب بدأت قبل نحو 12 سنة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.