اسرائيل تخصص مليار شيكل لشق طرق المستوطنات في الضفة

القدس المحتلة/سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تخصيص أكثر من مليار شيقل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة.

وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها مليارًا و75 مليون شيقل، وتُوزع على مدى ثلاث سنوات.

ويشمل القرار تخطيط طرق وصول جديدة وشقها، إلى جانب تحسين طرق قائمة، بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها.

وتُوجَّه الميزانية إلى عشرات المستوطنات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحرب، فضلًا عن مستعمرات أخرى تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامتها لاحقًا.

وتشمل القائمة مستوطنات "حومش" و"سا-نور" و"غنّيم" و"كدّيم" في شمالي الضفة الغربية، إلى جانب سلسلة أوسع من المستوطنات الجديدة التي يجري التخطيط لإقامتها.

كما يشمل التمويل طرقًا عسكرية تخدم المستوطنات، إضافة إلى طرق تربط بين عدد منها، بما يوسّع شبكة البنية التحتية الاستعمارية ويدعم تثبيت المستوطنات الجديدة وتوسيعها.

ويتضمن القرار أيضًا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستوطنات في النقب، إلا أن جزءًا مركزيًا من الخطة موجّه إلى المستوطنات التي أقرتها الحكومة في الضفة.

ووصف سموتريتش القرار بأنه "ثورة استيطانية وأمنية"، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم في إطارها إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.