دمشق : إحباط محاولة إدخال أسلحة وصواريخ لصالح "حزب الله" عبر الحدود السورية- العراقية

دمشق /سما/

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الخميس، أن الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة نجحت في إحباط محاولة لإدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ ضخمة، كانت في طريقها لعبور الحدود السورية - العراقية.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات الأولية، التي أجرتها الجهات الأمنية السورية عقب ضبط الشحنة، أثبتت بشكل قاطع أن هذه الأسلحة والصواريخ كانت معدة ومجهزة للعبور ترانزيت عبر الأراضي السورية، لتصل إلى صالح مخازن "حزب الله" اللبناني.

وتعتبر هذه العملية تطورا ميدانيا لافتا على صعيد الرقابة الحدودية بين سوريا والعراق، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية وعسكرية متصاعدة ومساعي دولية وإقليمية لتطويق خطوط إمداد السلاح والتهريب غير الشرعي عبر الحدود.