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عملة تذكارية تحمل صورة ترامب تثير جدلًا قانونيًا في الولايات المتحدة

الخميس 16 يوليو 2026 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملة تذكارية تحمل صورة ترامب تثير جدلًا قانونيًا في الولايات المتحدة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بدء إنتاج عملات معدنية تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مدى توافقها مع القوانين المنظمة لتصميم العملات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن دار سك العملة بدأت إنتاج العملة الجديدة، التي يتضمن وجهها الأمامي صورة ترامب إلى جانب كلمة "الحرية" وعبارة "نثق بالله" والتاريخين "1776-2026"، بينما يحمل الوجه الخلفي رسمًا للنسر الأصلع مستوحى من الختم الرئاسي.

ويختلف التصميم النهائي عن مسودة سابقة كُشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول، كانت تُظهر ترامب رافعًا قبضته ومرفقة بعبارة "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا"، في إشارة إلى محاولة اغتياله خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، إنه يشعر بـ"الفخر" لإصدار العملة، معتبرًا أن وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يعد أمرًا غير مألوف.

وأثار الإعلان انتقادات قانونية، إذ أشار معارضون إلى وجود تشريعات أميركية تحد من استخدام صور الأشخاص الأحياء على العملات الرسمية.

وينص قانون صدر عام 2020، يجيز إصدار عملات تذكارية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، على حظر إدراج تصاميم تصور أشخاصًا ما زالوا على قيد الحياة، بينما يتعلق قانون آخر يعود إلى عام 1866 بالأوراق النقدية وليس العملات المعدنية.

وأكدت وزارة الخزانة أن العملة دخلت مرحلة الإنتاج، ويجري سكها في منشآت دار سك العملة بمدينة فيلادلفيا.

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