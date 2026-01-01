كاتس لنظيره الامريكي : إسرائيل ستبقى في المناطق الأمنية بسوريا وغزة ولبنان

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل مصممة على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان، بهدف حماية حدودها والمجتمعات القريبة من التهديدات.

وفي أعقاب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أشار كاتس إلى أن هذا الموقف يمثل درسا مركزيا استخلصته إسرائيل من أحداث السابع من أكتوبر، مشددا على أن إسرائيل لا تطلب من الولايات المتحدة أن تحل محلها في تأمين حدودها.

وقال: "لم نطلب قط من الولايات المتحدة أن تعمل نيابة عنا على طول حدودنا، نحن ملتزمون بحماية سكان إسرائيل من كل تهديد، وهذا ما نعتزم القيام به".

وأوضح البيان أن هيغسيث أطلع نظيره الإسرائيلي على تفاصيل العمليات العسكرية الأمريكية الجارية في إيران، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك للتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة.

كما أطلع كاتس هيغسيث على مجمل العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد الجماعات الإرهابية في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل الاعتماد على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها، مع استمرار التنسيق مع الحليف الأمريكي لضمان الأمن والاستقرار.

المصدر: "جيروزاليم بوست"