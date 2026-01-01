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جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حماس بغزة

الخميس 16 يوليو 2026 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول عسكري في حماس بغزة



غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال "مسؤول القنص" على مستوى إحدى كتائب الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة نفذها وسط قطاع غزة زاعماً إن المستهدف شارك في تنفيذ هجمات ضد قواته، وكان يعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة تأهيل القدرات العسكرية للحركة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الغارة التي نُفذت، أمس الأربعاء، أسفرت عن استشهاد عمر أحمد أبو قاسم، الذي قال إنه كان يشغل منصب مسؤول القنص على مستوى الكتيبة في الجناح العسكري لحماس.

وأضاف الجيش أن أبو قاسم شارك، منذ اندلاع الحرب، في التخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه اضطلع في الآونة الأخيرة بمهام لإعادة بناء البنية العسكرية لحماس، إلى جانب الدفع بخطط لتنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية.

وزعم البيان أن هذه الأنشطة تمثل، من وجهة النظر الإسرائيلية، انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة تواصل عملياتها لإزالة ما وصفه ب"التهديدات الفورية" وفقًا للتفاهمات القائمة.

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