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طولكرم: مستوطنون يهاجمون قرية رامين ويحرقون مركبات وجرارًا زراعيا

الخميس 16 يوليو 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: مستوطنون يهاجمون قرية رامين ويحرقون مركبات وجرارًا زراعيا



رام الله/سما/

أقدمت مجموعات من المستوطنين فجر اليوم على مهاجمة قرية رامين شرق مدينة طولكرم وأضرمت النيران في عدد من المركبات وجرار زراعي ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية في المكان.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا أطراف القرية خلال ساعات الفجر، ونفذوا الاعتداء قبل انسحابهم من المنطقة فيما هرع الأهالي لمحاولة إخماد النيران والحد من انتشارها.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على البلدات والقرى الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل غياب إجراءات رادعة من سلطات الاحتلال، ينذر بتفاقم الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف بحق الفلسطينيين.

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