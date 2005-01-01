الاحتلال يدشن موقعا استيطانيا قرب حدود غزة تخليدا لـ "غوش قطيف"

القدس المحتلة / سما /

أعلن "الصندوق القومي اليهودي" تدشين موقع تذكاري استيطاني جديد تحت اسم "حرش غوش قطيف" في غابة "كيسوفيم" المحاذية لقطاع غزة، بهدف تخليد ذكرى المستوطنات التي أخلتها إسرائيل من القطاع في عام 2005 بحسب القناة السابعة العبرية.

وذكرت القناة، أ، تكلفة إنشاء الموقع وصلت نحو 5.5 مليون شيكل، وجرى تنفيذه بالتعاون مع "لجنة مستوطنات غوش قطيف" و"مركز إرث غوش قطيف"، ليكون محطة تجمع ونشاطات للمستوطنين وعائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من القطاع قبل نحو عقدين.

ويضم الموقع في وسطه برج مراقبة مرتفع يصل طوله إلى نحو 18 مترا، يطل بشكل مباشر على أراضي قطاع غزة والمنطقة الجغرافية التي كانت تقام عليها مستوطنات "غوش قطيف" البائدة، وفقا للقناة.

كما تحيط بالبرج ساحة تجمع عامة ومسار دائري للمشي يحتوي على مقاعد وشاشات ولوحات تعريفية تروج للرواية الإسرائيلية حول الاستيطان في القطاع.

ونقلت القناة عن مصادر، أن العمل في هذا المشروع تم على مرحلتين، حيث توقفت المرحلة الثانية كليا مع اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 بسبب المخاطر الأمنية وقرب الموقع من الحدود.

وأضافت المصادر أنه بعد الحصول على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي، استؤنفت أعمال البناء قبل نحو ستة أشهر لإتمام المشروع وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء العمليات العسكرية في المنطقة.

بدوره صرح رئيس الصندوق القومي اليهودي، إيال أوسترينسكي، بأن هذا المشروع يأتي للتأكيد على الارتباط بالاستيطان، مشيرا إلى رغبتهم في تحويل هذه المنطقة الحدودية إلى نقطة جذب واستذكار لما يسمونه "الإرث الاستيطاني".