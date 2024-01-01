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بعد عامين من المقاطعة.. كولومبيا تعيد علاقاتها مع الاحتلال وتعتزم فتح سفارة في القدس

الخميس 16 يوليو 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عامين من المقاطعة.. كولومبيا تعيد علاقاتها مع الاحتلال وتعتزم فتح سفارة في القدس



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر،  اتفاقه مع نظيره الكولومبي المعين عمر بولا إسكوبار، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين "بشكل كامل"، وافتتاح سفارة لكولومبيا في القدس.

 
وذكر ساعر في منشور على "إكس"، أن الجانبين رسما "خارطة طريق مفصلة لاستعادة كاملة وفورية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين فور تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا الشهر المقبل.
 
وأشار ساعر، إلى أن كولومبيا "ستفتح سفارة في القدس"، مبينا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستقدم الدعم اللازم لهذه الخطوة.
 
وأوضح ساعر، أنه من المقرر أن يعين البلدان سفيرين جديدين في الشهر المقبل، بعد سحب السفراء في حزيران/ يونيو 2024.
 
والشهر الماضي فاز المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الكولومبية.
 
وكان الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو، أعلن في أيار/ مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة.

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