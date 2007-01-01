  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة عن علاقة "إبستين" بالموساد

الخميس 16 يوليو 2026 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة عن علاقة "إبستين" بالموساد



القدس المحتلة / سما /

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مساء الأربعاء، إن المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين "كان على صلة واضحة بأعلى مستويات في الموساد. 

 
وأضاف فانس خلال مقابلة بودكاست مع "جو روغان"، أن "إبستين كان يمتلك علاقات واسعة سواء كان من الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية أو أي دولة عميقة أخرى، سواء في أمريكا أو إسرائيل أو دولة أخرى أو كلاهما".
 
ورفض فانس الأحاديث عن تعرض ترامب لعملية ضغط بخصوص ملفات إبستين قائلا، إن "فكرة تعرض دونالد ترامب للابتزاز تبدو لي ضرباً من الجنون. فكرة أن يرفع سماعة الهاتف ويقول: 'سأتلقى الأوامر منكم' - كلا، هذه ليست طريقة عمل دونالد ترامب".
 
وأضاف، "إذا أراد الناس القول إننا تعاملنا مع قضية إبستين بشكل سيئ، فنحن المذنبون. لقد تعاملنا معها بشكل سيئ، لا سيما في وسائل الإعلام".
 
وتابع، "إذا كانت هناك مؤامرة أوسع - وأعتقد أنها كانت موجودة على الأرجح - فإن الأدلة التي كانت متوفرة في عام 2007 كانت فرصة سانحة لكشفها. سأظل أؤمن بوجود قصة وراء ذلك حتى آخر يوم في حياتي، لكنني لا أستطيع إثباتها".
 
كما قال فانس، إنه "هدف لحملة دعائية ممولة من إسرائيل بسبب جهوده للسلام في إيران".
 
وأشار فانس إلى تقرير لمجلة تايم قال إنه يثبت أن المؤثرين الأمريكيين يتقاضون أجرا لمهاجمة صفقة إيران. يشير التقرير إلى أن الأموال تدفقت عبر عميل سابق في حملة ترامب وتم تمويلها من قبل عناصر من الحكومة الإسرائيلية.
 
كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي مسؤولين إسرائيليين زعم أنهم يعملون في الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي الإيراني، زاعما أن هناك "حملة سرية وممولة جيدًا" تهدف إلى إفشال المفاوضات.
 
وقال فانس، إن "إسرائيل حليف، مثل فرنسا أو بريطانيا. سنتوصل إلى اتفاقيات وسنختلف". وأضاف أنه يريد "علاقة طبيعية مع دولة طبيعية، مبنية على المصالح المشتركة".

الأكثر قراءة اليوم

«حماس» تتوافق مع الوسطاء بشأن «خريطة الطريق»... وتنتظر رد إسرائيل

إسرائيل تعلن اغتيال فلسطيني شارك في أسر وقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

فضيحة من العيار الثقيل.. جندي إسرائيلي يزود عميلا إيرانيًا مقاطع فيديو لاعتراض الصواريخ

وزير خارجية إيران الأسبق يدعو لشن هجوم بري مباشر ضد إحدى القواعد العسكرية في المنطقة وأسر جنود أمريكيين

اسعار العملات والمعادن

الحرب مع ايران : بداية أفول الولايات المُتحدّة وأزمة الأسلحة كابوسٌ يُقلِقْ البنتاغون..

الأمن الإسرائيلي: حماس تحتفظ بمعظم قوتها العسكرية رغم الحرب

الأخبار الرئيسية

IMG_5634

خطة إسرائيل لـ«تنصيب أحمدي نجاد» ترتد على نتنياهو

3 شهداء بغزة والاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بالزيتون

الأمن الإسرائيلي: حماس تحتفظ بمعظم قوتها العسكرية رغم الحرب

فانس: لن نرسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام ووزراء إسرائيليون يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى

لجنة عربية تقترح اسم “أهوال” باللغة العربية و”هولوسايد” باللغات الأجنبية على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة