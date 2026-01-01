استشهاد شابين بحي التفاح والاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بالزيتون

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 280 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وصباح اليوم ارتقى شهيدان جراء قصف من مسيرة إسرائيلية بمفرق السانفور بخي التفاح شرق مدينة غزة.

ونقل الشهيدان محمد عاهد الريفي وسهيل صلاح اهديبي الى مشفى الشفاء.

كما استشهد الشاب ابراهيم رضوان خطاب اثر اطلاق نار على حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة ابو قاسم استشهدوا بدير البلح فجر امس فيما استشهد الشاب هاني اياد طلال الغول متأثر بإصابته في قصف الاحتلال للشارع الثالث بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة قبل أسابيع.

ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي اربعة منازل الليل الماضي في غارات منفصلة وسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الحربي منزل سعيد بركة في منطقة البروك جنوب غرب دير البلح وسط القطاع ما اسفر عن تدميره واصابة اثنين من المواطنين بجراح.

كما استهدف الاحتلال منزل المواطن حسن محمد سالم النبريص في مخيم المغازي.

وأصيب اربعة مواطنين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة فيما قصفت طائرات الاحتلال المنزل الرابع في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي غزة تقدمت دبابات اسرائيلية قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق غزة ووضعت مكعبات صفراء جديدة وسط إطلاق نار كثيف أدي لموجات نزوح لسكان الحي.

وادى إطلاق النار الى وقوع اصابات تمكن الهلال الأحمر من نقل بعضها فيما قال شهود عيان الى وجود اصابات لم يتم الوصول اليها