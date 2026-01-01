شاهد ..الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا في مونديال 2026

افتتح اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون التسجيل "للأسود الثلاثة" في الدقيقة 55.

ولكن التانغو الأرجنتيني رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، الأول سجله اللاعب إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص المهاجم البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا عن الضائع من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو الجاري، مع نظيره الإسباني الذي تغلب بدوره على منتخب فرنسا بهدفين من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء.

بينما سيكتفي المنتخب الإنجليزي باللعب على المركز الثالث يوم السبت المقبل، ضد فرنسا.