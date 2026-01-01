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شاهد ..الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا في مونديال 2026

الخميس 16 يوليو 2026 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا في مونديال 2026



وكالات /سما/

 المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، من نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

 

افتتح اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون التسجيل "للأسود الثلاثة" في الدقيقة 55.

ولكن التانغو الأرجنتيني رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، الأول سجله اللاعب إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص المهاجم البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا عن الضائع من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو الجاري، مع نظيره الإسباني الذي تغلب بدوره على منتخب فرنسا بهدفين من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء.

بينما سيكتفي المنتخب الإنجليزي باللعب على المركز الثالث يوم السبت المقبل، ضد فرنسا.

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