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الاحتلال يدمر منزلين بدير البلح والمغازي وإصابات بغزة..

الخميس 16 يوليو 2026 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدمر منزلين بدير البلح والمغازي وإصابات بغزة..



غزة/سما/

دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في غارتين منفصلتين مساء اليوم الاربعاء بدير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.


وقصفت طائرات الاحتلال المنزلين بعد وقت قصير من أوامر إخلاء.


واستهدف الطيران الحربي منزل سعيد بركة في منطقة البروك جنوب غرب دير البلح وسط القطاع ما اسفر عن تدميره واصابة امرأة بجراح.


كما استهدف الاحتلال منزل المواطن حسن محمد سالم النبريص في مخيم المغازي.


وفي سياق متصل اصيب مواطن برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" في منطقة الفالوجا غربي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة.


كما اصيب مواطنان رجل وزوجته اثر قصف مدفعي لحي الزيتون جنوب غزة نقلاً على اثرها للمشفى المعمداني بغزة.


وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا بدير البلح فجرا فيما استشهد مواطن بغزة متأثر بجراحه.

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