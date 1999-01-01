"جودة البيئة" تعيد ثلاث شاحنات إسرائيلية محملة بالنفايات إلى أراضي 1948

رام الله/ سما/

أعادت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ثلاث شاحنات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية ومحملة بنفايات هدم وبناء (طمم)، إلى مصدرها في أراضي عام 1948، بعد ضبطها أثناء محاولتها إدخال النفايات إلى الأراضي الفلسطينية في محافظتي بيت لحم وقلقيلية، في مخالفة لأحكام قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 والتعليمات البيئية النافذة.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان، أن جهاز الضابطة الجمركية، وبالتنسيق مع الشرطة البيئية والارتباط الفلسطيني في محافظة بيت لحم، ضبط شاحنتين في بلدة الشواورة شرق المحافظة، كانتا محملتين بنحو 20 طناً من نفايات الهدم والبناء، فيما ضُبطت شاحنة ثالثة في محافظة قلقيلية بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، قبل أن يتم إعداد محاضر الضبط والتقارير الفنية اللازمة وإعادة الشاحنات إلى مصدرها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت سلطة جودة البيئة أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المتواصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الأجهزة الأمنية، لمنع تهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، لما تشكله من مخاطر على البيئة والصحة العامة والموارد الطبيعية.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لتهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكل ركيزة أساسية في حماية البيئة الفلسطينية والتصدي للانتهاكات البيئية.