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الرئيس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الأربعاء 15 يوليو 2026 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل قطر ويلتقي الأمير تميم ويعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني



الدوحة/سما:

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى قصر لوسيل، رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، فيما كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب.

ويرافق الرئيس في زيارته وفد رسمي يضم: نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

وتوجه الرئيس والوفد المرافق مباشرة إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة، بوفاة المغفور له، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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