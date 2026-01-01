الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على مواقع إيرانية.. و”الحرس الثوري” يوجه رسالة صارمة للشعب الكويتي

وكالات /سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات إضافية على إيران، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران منذ أيام.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه “عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (10:00 ت.غ)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران”.

واعتبرت أن الهدف من الضربات هو “تقويض القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية في مهاجمة سفن الشحن التجارية في مضيق هرمز”.

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وتستهدف إيران أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة العالمية، دون أن تنسق معها أو إذا سلكت مسارا غير الذي تحدده.

هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأربعاء، تنفيذ مقاتلي القوات البرية والقوة الجوفضائية هجوماً، ضمن الموجة الـ 6 من عملية “نصر 2″، بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفوا خلالها مجمع الدفاع الجوي “باتريوت” ومستودع الإمداد التابع للقاعدة العسكرية الأميركية في الكويت.

كذلك، استهدف المقاتلون منصات إطلاق صواريخ “HIMARS”، حيث تم تدميرها، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورادار الدفاع الصاروخي والجوي، وذلك رداً على الاعتداءات الأميركية التي طالت البلاد.

وتوجّه حرس الثورة إلى الشعب الكويتي، مؤكداً أن طهران لا تكنّ له أي عداء، وإنما تحبّه بما فيه من شرف ونجابة.

ولفت الحرس إلى أن العملية ما هي إلا رد على جرائم الولايات المتحدة، إذ قبل أكثر من 4 أشهر بدأ الجيش الأميركي حرباً بعد اغتيال القائد الأممي السيد علي خامنئي.

وعليه، أشار الحرس إلى أن “مصدر العديد من الاعتداءات في هذه الحرب هو قواعد القوات الأميركية المحتلة الموجودة على أرض الكويت المقدسة”.

وتوقّع الحرس ألا يفوّت الشعب الكويتي أي فرصة لـ “تدمير المؤسسات الأميركية المعتدية ولتحرير الأراضي الإسلامية من قواعد المحتلين”.

وفي إشارة إلى الجرائم الأميركية، قال الحرس إن الجيش الأميركي قام بقتل وتقطيع أوصال 168 طفلاً وتلميذاً في مدرسة ميناب، ولا تزال هذه الحرب مستمرة حتى اليوم.

وعليه، قال الحرس إن “أرض الكويت الطاهرة لا ينبغي أن تكون تحت احتلال مجرمين قتلوا خلال عامين 70 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل”، مردفاً: “ما ننتظره منكم أيها الشعب المسلم والكريم هو إخراج المحتلين من أرضكم”.

كذلك، “استهدف المعتدون الأميركيون خلال الليلة الماضية عدة قواعد في جنوب إيران”، بحسب الحرس، كما اعتدوا على مخزن لشراء القمح من المزارعين في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان.

والسبت، اتفقت سلطنة عُمان وإيران على مواصلة المباحثات بشأن ضمان سلامة الملاحة وحرية العبور في المضيق، وسط تقارير عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم مرور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة.

وطالبت واشنطن، الجمعة، طهران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز، والإبقاء على جميع ممراته مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية، وفق وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين لم تسمهم.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.