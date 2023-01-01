إسرائيل تعلن اغتيال فلسطيني شارك في أسر وقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

القدس المحتلة/ سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن اغتيال فلسطيني في غارة استهدفت جنوب قطاع غزة، زاعمًا أنه أحد عناصر الجناح العسكري لحركة “حماس”، وشارك في أسر وقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش، في بيان، إن الشهيد هو حسام الشافعي، مدعيًا أنه ينتمي إلى كتيبة شرق خان يونس التابعة لـ”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وزعم أن الشافعي شارك في اقتحام مستوطنة “نيريم” المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي أسر العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، والرقيب أول تومر أحيمس، والرقيب كيريل برودسكي، الذين قال إنهم قتلوا خلال المواجهات في المستوطنة.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة “حماس” بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي.

وكانت “كتائب القسام” قد سلّمت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثمان العقيد أساف حمامي، إلى جانب جثامين ثلاثة أسرى إسرائيليين آخرين، في إطار تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى.

ويُعد حمامي أعلى ضابط إسرائيلي رتبة أُسر خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت “حماس” هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، أسفر عن مقتل وأسر عدد من الإسرائيليين، وقالت الحركة إنه جاء “ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم والمسجد الأقصى”.

وفي أعقاب ذلك، شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الاثنين، عن استشهاد 1123 فلسطينيًا وإصابة 3616 آخرين.