وزير خارجية إيران الأسبق يدعو لشن هجوم بري مباشر ضد إحدى القواعد العسكرية في المنطقة وأسر جنود أمريكيين

طهران /وكالات /

دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب الحالي في البرلمان، منوشهر متكي، إلى شن هجوم بري مباشر ضد إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وأسر جنود أمريكيين.

وجاءت هذه التصريحات القوية في سياق التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اقترح متكي عدم الاكتفاء بالرد الصاروخي، بل الانتقال إلى خطوة “الهجوم البري الجريء” على القواعد الأمريكية الإقليمية.

وصرح متكي “اقتراحي هو أن نشن هجوما بريا على إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة، ونأسر 100 أمريكي أو مئات الجنود ونجلبهم إلى إيران”.

وبرر متكي مقترحه سابقا بأنه إذا تجرأت الولايات المتحدة على استهداف أو السيطرة على أي جزء من الأراضي الإيرانية (مثل جزيرة خارك)، فإن من حق إيران دخول أراضيهم المتمثلة في قواعدهم العسكرية بالمنطقة عبر إنزال مروحي وبري.

وانتقد متكي مساعي التهدئة، معتبرا أن “تفاهم إسلام آباد” أو مذكرات التفاهم السابقة كانت مجرد “خطة خداع أمريكية” وأن واشنطن لا تسعى للتفاوض الجاد.

وتتزامن هذه التصريحات مع تبادل الهجمات الصاروخية الجوية بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني، وسط صراع محتدم للسيطرة على الأمن والملاحة في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري وجه الأربعاء رسالة للشعب الكويتي أكد فيها أنه لا يكن له أي عداوة وأن استهداف الكويت يأتي بإطار الرد على الضربات الأمريكية، داعيا الكويتيين لطرد المحتلين الأمريكيين من أرضهم.