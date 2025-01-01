فضيحة من العيار الثقيل.. جندي إسرائيلي يزود عميلا إيرانيًا مقاطع فيديو لاعتراض الصواريخ

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر على جندي لإرساله إلى عميل إيراني مقاطع فيديو تُظهر اعتراض صواريخ.

وأوضح الجيش أن الجندي أرسل مقطعَي فيديو يتضمنان هذا النوع من اللقطات في حزيران/يونيو 2025، أي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وأنه تلقى مبلغا ماليا مقابل أحدهما. وأشار بيان الجيش إلى أن الجندي زوّد العميل الإيراني مقاطع فيديو أخرى صورت في مواقع مدنية.

وأشار الجيش إلى أن أحد المقاطع المرسلة من المواقع المدنية يوثق سقوط صاروخ، وكان الجندي عثر عليه على الإنترنت.

وأضاف البيان “بعد أن شعر بالضغط، أبلغ المتهم أحد المسؤولين في وحدته العسكرية بأنه كان على تواصل مع عميل أجنبي”، قبل أن يوقفه جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأفاد بيان الجيش بأن التواصل مع الجندي الذي كان في الخدمة الإلزامية، تم عبر حسابه على تطبيق تلغرام الذي كان يتلقى من خلاله عروض عمل، أحدها من عميل إيراني لتنفيذ مهام تصوير.

وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن لسبع سنوات على الجندي الذي لم تذكر هويته.

وأوضح البيان أن “المحكمة أخذت في الاعتبار أن المتهم لم ينقل معلومات عسكرية أو معلومات حصل عليها بحكم مهامه العسكرية، وأنه هو من أنهى الاتصال بالعميل الأجنبي، كما أبلغ قادته بهذا الاتصال على الفور”.

وأضاف “حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب عقوبة سجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف شيكل، وخفض رتبته” العسكرية.

وشنت إسرائيل في حزيران/يونيو 2025 هجوما على إيران واستمرت الحرب 12 يوما، أطلقت خلالها طهران صواريخ نحو إسرائيل، وانضمت الولايات المتحدة إلى الدولة العبرية في الأيام الأخيرة من الحرب.