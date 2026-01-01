هدم منشآت سكنية وتجارية قرب جنين وإخطارات بهدم 10 منازل بالخليل

رام الله/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، شققا سكنية ومنشآت تجارية فلسطينية في بلدتي عنزة وعرابة جنوب مدينة جنين، بحجة البناء دون ترخيص، في ظل تصاعد عمليات استهداف المنشآت والمنازل في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة ثلاث جرافات بلدة عنزة، حيث شرعت بهدم بناية مكونة من ثلاثة طوابق تعود للمواطن حافظ أبو فياض، وتقع على الشارع الرئيسي في البلدة.

وتضم البناية ثلاثة مخازن تجارية في الطابق الأرضي تحتوي على بضائع، إضافة إلى شقق غير مأهولة في الطابق الثاني وطابق ثالث قيد الإنشاء، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 320 مترا مربعا لكل طابق.

وخلال عملية الهدم، أغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس–جنين عند مفترق عنزة، بالتزامن مع تنفيذ العملية، قبل أن تواصل تحركها باتجاه بلدة عرابة، حيث هدمت مغسلة سيارات عند مدخل البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي في عرابة خلال عملية الهدم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريقهم.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 341 عملية هدم منذ بداية العام 2026، أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 مواطنا، بينهم 546 طفلا.

كما أشارت الهيئة إلى تسجيل أكثر من 11 ألف اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على تصاعد الإجراءات الهادفة إلى التضييق على البناء الفلسطيني ومصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية.

إخطارات بهدم منازل ومنشآت فلسطينية جنوب الخليل تمهيدا لشق طريق استيطاني

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم عشرة منازل وغرف زراعية، إضافة إلى منتزه في خربتي حمصة وسوبا جنوب الخليل، في خطوة تهدد بإزالة منشآت فلسطينية قائمة في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الإخطارات شملت منازل ومنشآت زراعية ومنتزها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط لشق طريق يربط الشارع الاستيطاني رقم 35 بمنطقة طاروسا.

وأضافت المصادر أن المستوطنين بدأوا بإقامة بؤرة استيطانية في منطقة طاروسا، فيما تتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي والمنشآت الفلسطينية بهدف توسيع شبكة الطرق المرتبطة بالمستوطنات في المنطقة.