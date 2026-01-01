الحكومة الإسرائيلية تقر 6 مستوطنات جديدة جنوب بيت لحم

رام الله/سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء ست مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غوش عتصيون، جنوب بيت لحم في خطوة وصفت بأنها ستغير خريطة الاستيطان في المنطقة.

فإلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة يُنشئ هذا القرار، ولأول مرة، امتدادا استيطانيا يربط مستوطنة "غوش عتصيون" بباقي مستوطنات جنوب الضفة الغربية لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة.

قال يارون روزنتال، رئيس مجلس مستوطنات عتصيون: "الخبر السار في قرار الحكومة لا يقتصر على إنشاء ست مستوطنات جديدة فحسب، بل يتعداه إلى إنشاء غوش عتصيون متصلة.

واضاف قائلا:" لقد عملنا لسنوات على ربط مستوطنة غوش عتصيون بوادي إيلاه وبيت شيمش غربا، وبالخليل جنوبا، وبالبحر الميت شرقا، وتوحد جميع أجزاء مستوطنة غوش عتصيون في نسيج استيطاني واحد متصل وسيبدأ العمل الميداني في الأشهر المقبلة.