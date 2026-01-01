اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين

رام الله/سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر وصباح الأربعاء، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال عدد من المواطنين، بينهم فتية وصحافي، خلال حملات دهم واسعة في عدة محافظات. ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا واعتقلت الفتى فاروق مجدي حمايل (16 عاما)، كما اعتقلت الشاب مؤمن محمد سليمان عويس من بلدة اللبن الشرقية بعد مداهمة منزله والاعتداء على والده.

وفي جنوب المحافظة، أقدم مستوطنون على سرقة أعمدة كهرباء لاستخدامها في إنارة بؤرة استيطانية جديدة قرب قريتي مادما وبورين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي محمد حسن سعدي شريتح عقب اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية، بينما شهدت قلقيلية اقتحامات طالت عدة أحياء، أسفرت عن اعتقال وائل حرب داوود من المدينة، وعدي بسام مرداوي من بلدة حبلة بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين في محافظة جنين، وداهمت أحد المنازل، فيما شهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل اقتحامًا مماثلًا. وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، نفذت القوات حملة واسعة احتجزت خلالها أكثر من 25 فلسطينيا داخل صالة "الفينيق" وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وداهمت مبنى اللجنة الشعبية وحولته إلى مركز للتحقيق الميداني، إلى جانب اعتقال عدد من الشبان بعد مداهمة منازلهم.

صعد المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة منذ فجر الأربعاء، مستهدفين ممتلكات المواطنين وأراضيهم بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال. ففي نابلس، خرب مستوطنون مركبات المواطنين في منطقة العقبة قرب بيت دجن، كما هاجموا بلدة بيتا ما أدى إلى إصابة شابين، بالتزامن مع اقتحام الاحتلال للبلدة واعتقال أحد الشبان.

أصيبت سيدة وتضررت مركبة فلسطينية جراء هجوم بالحجارة على طريق سهل مرج سيع شمال شرق رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على متضامنين أجانب برشهم بغاز الفلفل في تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

وفي بيت إمرين، استولى مستوطنون على منزل قيد الإنشاء ورفعوا الأعلام الإسرائيلية فوقه في خطوة تمهّد لتحويله إلى بؤرة استيطانية.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم في الأغوار وأريحا ضد التجمعات البدوية والرعوية، عبر ملاحقة الرعاة وتخريب المنشآت الزراعية، فيما شهدت البلدة القديمة في الخليل اعتداءات وتضييقات طالت المحال التجارية وحركة السكان.