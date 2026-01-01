ترامب عن رئيس وزراء العراق: "شاب ووسيم.. وهذا لا يعجبني"

القدس المحتلة/سما/

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال استقباله في البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه "شاب ووسيم"، قبل أن يضيف وسط ضحك الحاضرين: "هذا لا يعجبني، لست سعيداً بذلك".

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء جمعه بالزيدي في البيت الأبيض، أكد خلاله الجانبان عزمهما تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق، بالتزامن مع تأكيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشاد ترامب بالزيدي، معتبراً أن فوزه في الانتخابات شكّل تحولاً مهماً في مسار العراق، وقال إنه أسهم في وصوله إلى المنصب، مضيفاً: "لعبت دوراً في ذلك، وكان من المهم بالنسبة لي أن يصل الشخص المناسب القادر على أداء المهمة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن العراق يمتلك "إمكانات هائلة" بفضل موارده النفطية، مشيراً إلى أن واشنطن تعتزم إبرام "العديد من الصفقات" مع بغداد، بما يسهم في خلق فرص عمل للبلدين وزيادة إنتاج النفط.

من جانبه، قال الزيدي إن زيارته إلى واشنطن تمثل "إعلاناً عن شراكة اقتصادية جديدة" بين البلدين، موضحاً أنه بحث مع ترامب الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف: "في 30 أيلول/ سبتمبر ستغادر القوات الأمريكية العراق، بينما ستدخل الشركات الأمريكية إلى البلاد، وعلاقاتنا أصبحت قائمة على التعاون الاقتصادي لا العسكري".

وفي ملف النفط، شدد الزيدي على أن العراق سيبقى عضواً مؤسساً في منظمة "أوبك"، لكنه طالب بـ"حصة عادلة" لبلاده، مشيراً إلى أن العراق تكبد خسائر تتجاوز 400 مليار دولار جراء الحرب على تنظيم "داعش"، ولا يزال آلاف المواطنين يعيشون في مخيمات بعد تدمير منازلهم.