ترفض انهاء دورها في القطاع .. اعلام عبري يكشف : هذا ما طلبته حماس من إيران ..

غزة / سما /

أفادت هيئة البث العبرية امس الثلاثاء، بأن قيادة حركة حماس عقدت اجتماعاً مع مسؤولين بارزين في النظام الإيراني على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، طلبت خلاله من طهران ربط مفاوضاتها مع واشنطن بملف غزة.

وذكرت الهيئة أن الاجتماع، الذي عقد في الثالث من يوليو، حمل اسم "اجتماع التنسيق القيادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماس"، وشارك فيه من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، فيما مثّل حماس عدد من قياداتها، بينهم محمد درويش، موسى أبو مرزوق، وزاهر جبارين.

وبحسب التقرير، عرض وفد حماس خلال اللقاء التحديات التي تواجه الحركة في قطاع غزة، إلى جانب آخر مستجدات المفاوضات، مؤكداً رفضه أي ترتيبات تتضمن دعماً خارجياً مشروطاً بنزع سلاح الحركة أو إخراجها من المشهد الإداري والسياسي في القطاع.

وأضافت الهيئة، أن قيادة حماس قدمت وثيقة تضمنت مطالب موجهة إلى طهران، من بينها توفير ما وصفته بـ"شبكة أمان دبلوماسية" لدعم موقف الحركة في المفاوضات، والضغط باتجاه رفض أي صيغة لنزع السلاح أو إنهاء دورها في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمنت المطالب، وفق التقرير، دعوة إلى ربط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بملف غزة، وإدراج وقف العمليات الإسرائيلية في القطاع ضمن أولويات أي محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأشار التقرير إلى أن حماس طلبت كذلك استمرار الدعم المالي وإعادة تفعيل قنوات الإمداد اللوجستي، إضافة إلى إبقاء ما سمته "جبهات الدعم" الإقليمية في حالة جاهزية، باعتبارها عامل ردع في حال تجدد التصعيد مع إسرائيل.

وقالت الهيئة إن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في الاجتماع تعهدوا بمواصلة دعم حماس، ودمج مطالبها ضمن أولويات إيران الدبلوماسية والإقليمية، مؤكدة أن طهران شددت على استمرار دعم القضية الفلسطينية.