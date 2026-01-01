  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترفض انهاء دورها في القطاع .. اعلام عبري يكشف : هذا ما طلبته حماس من إيران ..

الأربعاء 15 يوليو 2026 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترفض انهاء دورها في القطاع .. اعلام عبري يكشف : هذا ما طلبته حماس من إيران ..



غزة / سما /

أفادت هيئة البث العبرية امس الثلاثاء، بأن قيادة حركة حماس عقدت اجتماعاً مع مسؤولين بارزين في النظام الإيراني على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، طلبت خلاله من طهران ربط مفاوضاتها مع واشنطن بملف غزة.

وذكرت الهيئة أن الاجتماع، الذي عقد في الثالث من يوليو، حمل اسم "اجتماع التنسيق القيادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماس"، وشارك فيه من الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، فيما مثّل حماس عدد من قياداتها، بينهم محمد درويش، موسى أبو مرزوق، وزاهر جبارين.

وبحسب التقرير، عرض وفد حماس خلال اللقاء التحديات التي تواجه الحركة في قطاع غزة، إلى جانب آخر مستجدات المفاوضات، مؤكداً رفضه أي ترتيبات تتضمن دعماً خارجياً مشروطاً بنزع سلاح الحركة أو إخراجها من المشهد الإداري والسياسي في القطاع.

وأضافت الهيئة، أن قيادة حماس قدمت وثيقة تضمنت مطالب موجهة إلى طهران، من بينها توفير ما وصفته بـ"شبكة أمان دبلوماسية" لدعم موقف الحركة في المفاوضات، والضغط باتجاه رفض أي صيغة لنزع السلاح أو إنهاء دورها في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمنت المطالب، وفق التقرير، دعوة إلى ربط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بملف غزة، وإدراج وقف العمليات الإسرائيلية في القطاع ضمن أولويات أي محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأشار التقرير إلى أن حماس طلبت كذلك استمرار الدعم المالي وإعادة تفعيل قنوات الإمداد اللوجستي، إضافة إلى إبقاء ما سمته "جبهات الدعم" الإقليمية في حالة جاهزية، باعتبارها عامل ردع في حال تجدد التصعيد مع إسرائيل.

وقالت الهيئة إن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في الاجتماع تعهدوا بمواصلة دعم حماس، ودمج مطالبها ضمن أولويات إيران الدبلوماسية والإقليمية، مؤكدة أن طهران شددت على استمرار دعم القضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

أسرار الشهور الأخيرة لمحمد الضيف : نام في شوارع رفح... وتحرك بلا حراسة

مجزرة اسرائيلية جديدة ..7 شـهـداء بينهم طفل وسيدة وإصـابـات شمال قطاع غزة

غضب امريكي من الحليف الخائن... تحقيق يكشف: اسرائيل "موّلت حملة الكترونية"ضد ترامب

اسعار العملات والمعادن

نتنياهو يهدد : اي هجوم ايراني سيقابل بضربات عنيفة"

المذبحة مستمرة ..13 شهيداً من صباح الثلاثاء في غزة

قتيلان باستهداف سفن تجارية في هرمز والجيش الكويتي يعلن إصابة أربعة عناصر بهجوم إيراني على سفينة حربية

الأخبار الرئيسية

ما الذي يحدث في محادثات القاهرة حول غزة ؟

ترامب يخطط لشن هجوم واسع النطاق على إيران ..تدمير الجسور ومحطات الطاقة

4 شُـهــداء ومُصـابون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة

قتيلان باستهداف سفن تجارية في هرمز والجيش الكويتي يعلن إصابة أربعة عناصر بهجوم إيراني على سفينة حربية

IMG_5612

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات إضافية ضد إيران واستئناف الحصار البحري..