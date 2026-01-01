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وزير خارجية الهند يؤكد دعم الهند الراسخ للأونروا وللشعب الفلسطيني

الأربعاء 15 يوليو 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الهند يؤكد دعم الهند الراسخ للأونروا وللشعب الفلسطيني



وكالات /سما/

جدد وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار، تأكيد دعم الهند الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا وللشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة له لمناسبة إطلاق حملة الهند للترشح لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028–2029.

وأشار الوزير جايشانكار في كلمته إلى أن الأونروا تصنّف الهند بوصفها أكبر مانح ناشئ للوكالة، كما لفت إلى إعلان الهند، خلال الاجتماع الأخير لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، دعم إنشاء مستشفى تخصصي، ومركز لتركيب الأطراف الاصطناعية، ومعهد للتدريب المهني في فلسطين. وأكد أن هذه الالتزامات تأتي انسجاماً مع دعم الهند الراسخ لحل الدولتين.

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