نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.. هل يلتقي ترامب ؟

القدس المحتلة / سما /

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، على أن يمكث في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، فيما لا تزال الزيارة خاضعة لتغييرات محتملة.

وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن عدة مصادر مطلعة، تجري اتصالات متقدمة لترتيب وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وكان مسؤول إسرائيلي قد أفاد، الأحد الماضي، بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، مرجحًا أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حال إتمام الزيارة.

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قوله إنه "حتى هذه المرحلة، لا يتضمن جدول أعمال الرئيس ترامب للأسبوع المقبل زيارة لنتنياهو"، مضيفًا: "سنرى ما سيحدث".

وتوفي غراهام، مساء السبت، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر ما وصفه مكتبه بأنه "مرض قصير ومفاجئ". وعُرف السيناتور الجمهوري بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبعلاقته الوثيقة مع نتنياهو.

ونعى نتنياهو غراهام، وقال: "سارة وأنا نشعر بالألم مع الشعب الأميركي على فقدان صديقنا العزيز، السيناتور ليندسي غراهام".

وأضاف: "في لقائنا الأخير قلت إن ليندسي صديق كبير لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه".

وتابع أن غراهام "فهم أن أمن إسرائيل وأميركا مرتبطان ولا يمكن فصلهما"، وأنه "كرّس حياته للدفاع عن أميركا، وتعزيز التحالف بيننا، والوقوف إلى جانب العالم الحر".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، وأميركا فقدت وطنيًا عظيمًا، وأنا فقدت صديقًا محبوبًا"، مضيفًا أن "قيمه ومبادراته ستستمر في إرشادنا نحو النصر والسلام".