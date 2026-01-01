الجيش الأردني: اعترضنا ثلاثة صواريخ.. هجمات إيرانية تستهدف قواعد أميركية في الأردن والخليج

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الأردني إسقاط ثلاثة صواريخ قادمة من إيران.

كما أكد الجيش الأردني أن "المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة الأردن، ونرفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بما يهدد أمنها واستقرارها.

و أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيّرات وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أميركي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا "حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها ال

الحرس الثوري يعلن استهداف الأسطول الخامس الأميركي في البحرين

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأميركي في البحرين عقب ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأفاد الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي بأنه تم تدمير "مركز القيادة والسيطرة الأميركي، ومستودعات رئيسية لقطع الغيار والمعدات العسكرية، وخزانات وقود تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين".

الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من إيران، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاثة صواريخ بالستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأكد أنها " لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنّا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات.

وتضم منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي شاركت من خلالها في السابق قوات اميركية والمانية وبلجيكية وفرنسية في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.