ترامب يخطط لشن هجوم واسع النطاق على إيران ..تدمير الجسور ومحطات الطاقة

واشنطن/وكالات /

وسط الضربات المتبادلة، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً خاصاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ليلة أمس (الثلاثاء)، والذي ركز على خطط توسيع الحملة العسكرية ضد إيران .

ونفّذ الجيش الأمريكي موجة رابعة على التوالي من الهجمات على الأراضي الإيرانية ليلة أمس (من الثلاثاء إلى الأربعاء). بالتزامن مع إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهدّد بأنه في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات، ستوسّع واشنطن نطاق أهداف الهجوم وستلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية للبلاد.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، ناقش الرئيس الأمريكي مع كبار المسؤولين الأمنيين موجة جديدة من الهجمات، أوسع بكثير من تلك التي وقعت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، حضر الاجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاسيغاوا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث ستيف ويتكوف، وغيرهم من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل، فقد تناول النقاش إمكانية توسيع نطاق الهجمات لتشمل أهدافاً تتجاوز الأهداف البحرية في منطقة مضيق هرمز، وكذلك ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء إيران.

حتى الآن، ركزت الهجمات الأمريكية على أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن وقواعد الطائرات بدون طيار والبنية التحتية العسكرية، والتي، وفقًا لواشنطن، كانت تهدف إلى الإضرار بقدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، ردّت إيران في الأيام الأخيرة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. إضافةً إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز قبل اجتماع غرفة العمليات، وجه ترامب تهديداً شديداً بشكل خاص تجاه طهران.

قال الرئيس: "سيوجّه الجيش الأمريكي ضربات قوية لإيران خلال الأيام الثلاثة المقبلة. سيكون الأسبوع المقبل سيئاً للغاية بالنسبة لهم. سنُدمّر محطات الطاقة، وسنُغلق الجسور. سنُعطّل جميع محطات الطاقة لديهم، وسنُغلق جميع جسورهم، ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

كما أشار ترامب إلى المنشأة تحت الأرض المعروفة باسم "جبل الفأس"، والتي تستخدمها، وفقًا للتقديرات الغربية، من قبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال إن الولايات المتحدة تراقب الموقع باستمرار. وأضاف: "لدينا كاميرات موجهة إلى هناك. النشاط ضئيل للغاية، ولكن إذا كان هناك أي نشاط ولو بسيط، فسوف نهاجم المكان ونوجه له ضربة قوية".

وبحسب ترامب، فقد أجرى ممثلو إدارته محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين يوم الثلاثاء وأوضحوا لهم أنه يجب عليهم العودة إلى المفاوضات.

قال الرئيس: "قلت لهم: من الأفضل أن تعقدوا صفقة، وإلا فلن يتبقى لكم شيء".

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تجديد الحصار البحري المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط. وجاء في البيان: "القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للهجوم".

من جهة أخرى، أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً "حتى زوال الشر الأمريكي"، وأوضحت أن العبور البحري عبر المضيق غير ممكن في هذه المرحلة بسبب النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة. ووفقاً للبيان الرسمي، لن تُجدد تصاريح العبور عبر هذا المضيق الاستراتيجي إلا بعد "عودة الاستقرار والهدوء" إلى المنطقة.