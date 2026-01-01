4 شُـهــداء ومُصـابون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد أربعة مدنيين فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون، في 5 خروقات إسرائيلية جديدة لـ "هدنة غزة"، تخللها عمليات قصف جوي وإطلاق نار تزامنًا مع نسف منازل ومنشآت مدنية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ، أن 4 مواطنين ارتقوا شهداء وسُجلت عدة إصابات أخرى بقصف إسرائيلي جوي استهدف شقة سكنية مأهولة في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأوضحت المصادر أن طيران الاحتلال الحربي المروحي شنّ غارة واحدة على الأقل استهدفت منزلًا مأهولًا لعائلة أبو قاسم، محيط دوار البركة، غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.