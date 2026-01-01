النابحة مستمرة ..13 شهيداً من صباح الثلاثاء في غزة

غزة/سما/

ارتقى شهيدان ومصابون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مساء اليوم الثلاثاء مجموعة من المواطنين خلف مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة ما يرفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى ١٣ شهيد .

وقالت مصادر محلية ان الشهيدان هما:علي شملخ وناصر اللوح من سكان مدينة غزة.

وعصر اليوم ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرة باستهداف نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة استشهاد ستة من عناصرها بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا عقيد/ محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد.

وحسب شهود عيان قصفت طائرات الاستطلاع بصاروخين نقطة الشرطة وعند تجمع المواطنين أطلقت صاروخين إضافيين.

ونعت الداخلية عناصرها وهن بالإضافة إلى مدير المركز : رائد/ مفيد محمد حلاوة ، ملازم/ غسان أكرم الدقس ، ملازم/ إبراهيم فيصل موسى ، ملازم/ سميح رمضان الأسود ، معاون شرطة/ عبد المالك عبد الناصر أبو الجبين إضافة إلى المواطنة سوزان ابو هندي الاعرج.

و استشهد اربعة مواطنين واصيب اخرون جنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطن بلال ابو موسى وهو من عناصر تامين المساعدات برصاص الاحتلال بمواصي رفح جنوب قطاع غزة بعد وقت قصير من استشهاد الطفل معتز ابو شعر تسعة أعوام اثر إصابته برصاصة بالصدر من قبل الآليات العسكرية الاسرائيلية المتوغلة شمال غرب مدينة رفح .

ومنذ ساعات الصباح توغلت اربع اليات عسكرية وبدات بإطلاق النار نحو خيام النازحين بمواصي رفح جنوب القطاع.

واستشهد المواطن حسام محمد رمضان الشافعي (٣٦ عامًا) وأصيب ثلاثة آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على القادسية بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن باسم ارميلات متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل يومين.