قتيلان باستهداف سفن تجارية في هرمز والجيش الكويتي يعلن إصابة أربعة عناصر بهجوم إيراني على سفينة حربية

وكالات /سما/

ارتفعت حصيلة الهجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز الثلاثاء إلى قتيلين، وفقا للمنظمة البحرية الدولية، بعد اتهام إيران باستهداف سفينتين في مياه سلطنة عمان.

وقالت المنظمة “نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز وحوله، والتي وردت تقارير عنها منذ الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل بحارين اثنين على الأقل وإصابة آخرين”.

جاء ذلك في وقت استدعت نيودلهي دبلوماسيا إيرانيا للاحتجاج على هجوم شنته إيران في مضيق هرمز على سفينة وأسفر عن مقتل بحار هندي.

هذا وأعلنت الكويت، الثلاثاء، اعتراض 6 صواريخ و33 طائرة مسيرة، في إطار “عدوان إيراني” أصاب 4 من منتسبي الجيش وخلف أضرارا مادية جراء سقوط شظايا في مواقع عدة بالدولة الخليجية.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، إن “القوات المسلحة رصدت منذ مساء اليوم وحتى الآن، عدد 1 صاروخ باليستي، وعدد 5 صاروخ جوال، وعدد 33 طائرة مسيرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها”.

وأوضح أن “العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية”.

وأضاف: “تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك عدد 4 من منتسبي القوات المسلحة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الكويتي في بيان، للمرة الثانية، التصدي لاعتداءات جوية، وذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

فيما نقل مركز التواصل الحكومي عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه أن تلك الاعتداءات جرت عبر “هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتستهدف إيران أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، دون التنسيق معها أو لدى مرورها في مسار غير الذي تحدده.

والسبت، اتفقت سلطنة عُمان وإيران على مواصلة المباحثات بشأن ضمان سلامة الملاحة وحريتها في المضيق، وسط تقارير عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم عبور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة.

وطالبت واشنطن، الجمعة، طهران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في هرمز، وإبقاء ممراته كافة مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية، وفق وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين لم تسمهم.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.