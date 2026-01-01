الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ غارات إضافية ضد إيران واستئناف الحصار البحري..

وكالات /سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، واستئناف الحصار البحري عليها، في وقت يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

وقالت سنتكوم، في تدوينة على حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه “عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم ( 19.00ت.غ)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران”.

وتحدثت عن أن الهدف من الضربات هو “مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز”.

وتابعت: “تأتي هذه الضربات في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية”.

وأكملت: “يدخل هذا الحصار (البحري) حيز التنفيذ في الرابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.00 تغ)”.

بدورها، حذّرت إيران الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة الى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة فرض الحصار “أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم” التي أبرمت بوساطة باكستانية.