أبو هولي: الموقف المصري شكل حجر الزاوية في حماية حقوق شعبنا وإفشال مخططات التهجير وتصفية القضية

رام الله/سما/



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي على الدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً، في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء وداع وتكريم عقده د. أبو هولي في مقر السفارة المصرية بمدينة رام الله، تكريماً لسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، إيهاب سليمان، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية كسفير لمصر لدى دولة فلسطين، وتقديراً لجهوده الدبلوماسية المخلصة في دعم الحقوق الفلسطينية.

وثمّن أبو هولي خلال اللقاء المواقف الشجاعة لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها الحاسم في إسقاط مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني، والتصدي لكافة المخططات الإسرائيلية الرامية للتهجير القسري لأهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أن الموقف المصري الثابت شكل حجر الزاوية في حماية الحقوق المشروعة لشعبنا وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد د. أبو هولي على عمق العلاقات التاريخية والمصيرية التي تربط بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والمصرية. مشيدا بالدور الريادي لجمهورية مصر العربية في احتضان القضية الفلسطينية، وبمواقفها الثابتة والراسخة التي تؤكد دائماً أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل والشامل فيها يظلان مشروطين بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، عبّر السفير إيهاب سليمان عن شكره البالغ لهذه الزيارة ولفتة التكريم الكريمة، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية ستبقى سنداً داعماً للأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وشدد السفير سليمان على أن مصر لن تتخلى عن دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل الجدار المنيع في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تسعى لتقويض حل الدولتين أو تصفية القضية الفلسطينية

وحضر لقاء الوداع والتكريم مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين محمد عليان .