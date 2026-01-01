إسرائيل تصادق على 1.3 مليار شيكل لإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة

القدس المحتلة/ سما/

أُعلن اليوم (الثلاثاء) أن المجلس الوزاري السياسي الأمني الاسرائيلي ​​وافق قبل نحو شهر على ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل تقريبًا لإنشاء مستوطنات جديدةفي الضفة الغربية. وتُخصص هذه الميزانية لإنشاء أحياء سكنية داخل المستوطنات،إلى جانب أعمال التطوير والبنية التحتية. ويهدف القرار إلى تعزيز إنشاء المستوطنات فعليًا، بالتوازي مع استمرار عمليات التخطيط والبناء المعتادة.

تُضاف الميزانية المعتمدة إلى قرارات أخرى اتُخذت في الأشهر الأخيرة بشأن التخطيط، وإنشاء الطرق، وتوفير العناصر الأمنية للمستوطنات الجديدة.

وقد صاغ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي هذا القرار، وسيتم تنفيذه من خلال وزارة الإسكان ووزارة البناء والتشييد.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين إنشاء البنية التحتية الأولية في المنطقة، وتسريع الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "نحرص على أن القرارات التي اتخذناها بشأن تنظيم وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لن تبقى حبراً على ورق، بل ستُطبّق على أرض الواقع. ونُقرّ تباعاً قرارات الميزانية الحكومية التي تموّل الطرق والبنية التحتية، والآن أيضاً المباني وأماكن إقامة الكرفانات". وأضاف: "سننتقل إلى المزيد من المستوطنات هذا الصيف".

وصرحت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قائلةً: "لم يشهد تاريخ الحركة الصهيونية منذ تأسيسها قرارًا استيطانيًا بهذا الحجم من قبل".

وأضافت: "نبني جدارًا دفاعيًا للاستيطان في الضفة الغربية أيضًا، لضمان عدم ترك أي منطقة معزولة عن الاستيطان". من جانبه، قال وزير البناء والإسكان حاييم كاتس: "ستتيح الميزانية المعتمدة بدء أعمال التطوير، وإنشاء أحياء رائدة، ووضع البنية التحتية اللازمة لتمكين العائلات من الانتقال إلى الأراضي في أسرع وقت ممكن".