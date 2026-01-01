مصطفى خلال لقائه مفوض الأونروا في بروكسل : لا بديل عن الوكالة وخدماتها

بروكسل/وكالات /

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز، كل على حدة، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله، وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.

وبحث مصطفى خلال الاجتماعات آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في إغلاق المعابر مع قطاع غزة وشح المساعدات وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإعمار والإغاثة والتعافي، بالإضافة إلى الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية من اعتداءات المستعمرين والاستيلاء على الأراضي والحواجز والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها وضرورة الحفاظ على دورها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، نظرا للكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، والتي تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية، إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية.

وتم الاتفاق على البناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة مع الشركاء الدوليين، ومواصلة التنسيق بشأن مشاريع غزة، وتوسيع آلية الدعم الأوروبية، ودعم التحضير للانتخابات الفلسطينية، ومواصلة الضغط على إسرائيل بشأن أموال المقاصة والقيود المفروضة على الفلسطينيين.