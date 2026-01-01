استطلاع: 79% من الأمريكيين يتوقعون استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة

القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز/إبسوس" أن 4 من كل 5 أميركيين يتوقّعون أن تستمر الحرب الأميركية مع إيران لفترة طويلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدّة القتال وإعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على الملاحة الإيرانية في الخليج.

ووفقاً للاستطلاع الذي جرى على مدار 3 أيام وانتهى يوم الأحد فإن 79 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن التدخّل العسكري الأميركي في إيران "سيستمر لفترة طويلة" مقابل 65 بالمئة في أواخر آذار/ مارس. وقال 18 بالمئة فقط من المشاركين إنّهم يعتقدون أن الحرب "ستنتهي بسرعة كبيرة في غضون أسابيع".

ودعم نحو 37 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران، والتي استأنفتها واشنطن ردّاً على ما وصفتها بهجمات إيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وشمل الاستطلاع 1019 بالغاً من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ويقدّر هامش الخطأ فيه بحوالي 4 نقاط مئوية.

وقال ترامب يوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها على الملاحة الإيرانية في الخليج، وستحصّل 20 بالمئة من قيمة جميع البضائع العابرة للمضيق، وذلك بعد أن أعلنت طهران إغلاقها لهذا الممر المائي الحيوي. وتبادل الجانبان إطلاق المزيد من الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة.

وتلقي الأعمال القتالية الأحدث بمزيد من الشكوك بشأن بقاء الاتّفاق الموقت الذي وُقّع الشهر الماضي لإعادة فتح المضيق ووقف الحرب ريثما تستمر مفاوضات بين الطرفين لمدّة 60 يوماً. وصرّح ترامب بأنّه يعتبر وقف إطلاق النار منتهياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من المحادثات.

وأفاد 60 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي بأنّهم يتوقّعون ارتفاع أسعار البنزين خلال العام المقبل نتيجة للحرب. وقال نصفهم إنّهم يعتقدون أن فوائد الحرب لا تبرّر تكاليفها.

وتراجعت شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية مع بدء الصراع، ويحذّر خبراء جمهوريون من أن ارتفاع تكاليف المعيشة محا أثر المكاسب السياسية الناتجة عن تخفيضاته الضريبية.

ويشكّل ارتفاع أسعار البنزين ومخاوف غلاء المعيشة خطراً سياسياً على الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي ربّما يفقد بها الحزب أغلبيته في مجلس النواب وربّما أيضاً مجلس الشيوخ.