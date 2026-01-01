مجزرة اسرائيلية جديدة ..7 شـهـداء بينهم طفل وسيدة وإصـابـات شمال قطاع غزة

غزة/سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 277 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، تزامنًا مع التسبب بمزيد من الشهداء والجرحى والدمار في البنية التحتية والمنازل.

وأفيد بارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الحربي لـ "نقطة" تابعة للشرطة الفلسطينية في منطقة الفالوجا، محيط مدرسة شادية أبو غزالة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين أسفر عن خمسة شهداء؛ بينهم سيدة، بالإضافة لعدة إصابات. موضحًا أنه استهدف محيط مدرسة شادية بمنطقة الفالوجا غربي جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبها، صرحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال تستهدف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين بجروح مختلفة.

وارتقى، صباح اليوم الثلاثاء، الطفل معتز أبو شعر؛ إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال إطلاق نار عدواني استهدف منطقة مواصي رفح، جنوب قطاع غزة.

وأُبلغ عن شهيد وعدة إصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة في محيط أبراج طيبة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبيّنت مصادر محلية أن المواطن حسام محمد رمضان الشافعي (36 عامًا) ارتقى شهيدًا، وأصيب ثلاثة آخرين؛ بينهم طفل وامرأة، بقصف إسرائيلي على القادسية بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. بينما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية خيمة سكنية للنازحين في محيط أبراج طيبة غربي المدينة، ما أدى لتسجيل عدة إصابات.

واستشهد، صباح اليوم الثلاثاء، المواطن باسم مسعد ارميلات، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل يومين.

وأوضح سكان محليون أن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم، شمال شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.