  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس يطالب هرتسوغ بشطب السجل الجنائي للجندي القاتل أزاريا

الثلاثاء 14 يوليو 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يطالب هرتسوغ بشطب السجل الجنائي للجندي القاتل أزاريا



القدس المحتلة / سما /

قدم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، طلبا رسميا للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، بإصدار عفو عن الجندي إليئور أزاريا، الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف فيما كان ممدا على الأرض بعد إصابته بنيران أطلقتها قوات الاحتلال عليه في مدينة الخليل.

وطالب كاتس بشطب السجل الجنائي لأزاريا، بادعاء أنه "قضى كل عقوبة السجن التي فُرضت عليه في العام 2018، وأن مطلوب اليوم تقصير فترة شطب السجل الجنائي فقط لا غير، بعد أن انتهت فترة التقادم التي ينص عليها القانون".

 
وحكم على أزاريا في أعقاب جريمته بالسجن لمدة 14 شهرا، لكن تم خفض ثلث هذه المدة، وذلك خلافا لمزاعم كاتس حول قضائه عقوبة السجن بكاملها.

وقال كاتس في طلب إصدار العفو إنه "يجب أن يؤخذ بالحسبان خدمة أزاريا كجندي ومضمد متفوق في لواء كفير، وظروف الحدث الذي وقع أثناء عملية عسكرية معقدة، والثمن الكبير الشخصي والعائلي والعام الذي دفعه طوال السنين، وجهوده في التأهيل وتأسيس عائلة والاندماج مجددا في سوق العمل".

وادعى كاتس أنه منذ ارتكاب أزاريا جريمته "مرّت سنوات كثيرة وشهدت دولة إسرائيل خلالها هجوم 7 أكتوبر وتبعاته القاسية. وجسدت هذه الأحداث الطبيعة القاسية لأيديولوجية الإرهاب الفلسطيني التي تواجهها دولة إسرائيل وطبيعة عمل أعدائنا بنية لقتل مواطنين وجنود من دون لجم أخلاقي".

وزعم كاتس أن "هذا الواقع يمنح سياقا أوسع للظروف التي عمل فيها جنود الجيش الإسرائيلي طوال السنين مقابل أعداء قساة وغير ملجومين. وفي موازاة ذلك، تم خلال السنوات الأخيرة تحرير مئات المخربين من السجون في إسرائيل في إطار صفقة إعادة إخواننا وأخواتنا المخطوفين".
وتابع كاتس أنه "في هذه الظروف وبعد أن قضى إليئور العقوبة التي فرضت عليه كاملة، يصعب تبرير استمرار المس بقدرته على الاندماج بشكل كامل في المجتمع والعمل وكسب الرزق. ولا يدور الحديث عن شطب ما حدث، وإنما التعبير عن مبدأ إعادة التأهيل بعد سنوات كثيرة تحمل خلالها نتائج أفعاله بشكل يلائم ظروف الحالة ومرور الوقت".

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة ترفض الاتهامات .. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا

الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

الحوثيون يهاجمون مطارات سعودية ويهددون بمزيد من التصعيد

كاتس مُتفاخرا بتدمير غزة: شعور جيد وسنقيم 3 بؤر استيطانية داخل القطاع

اجتماع مغلق لوزير الدفاع المصري في تركيا وسط قلق إسرائيلي

مانحون دوليون يعلنون عن حزمة دعم أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو

التقى برئيس الموساد.. كواليس تجنيد إسرائيل لأحمدي نجاد ومحاولات تنصيبه رئيسا لإيران ..

الأخبار الرئيسية

أسرار الشهور الأخيرة لمحمد الضيف : نام في شوارع رفح... وتحرك بلا حراسة

التقى برئيس الموساد.. كواليس تجنيد إسرائيل لأحمدي نجاد ومحاولات تنصيبه رئيسا لإيران ..

مهاجمة ناقلتين إماراتيتين في هرمز ..غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية

ترامب يطالب دول الخليج بدفع كلفة حماية هرمز : الرسوم ستكون 20 % على كل البضائع

الجيش الأردني: اعترضنا صواريخ من إيران والحرس الثوري يعلن تدمير رادار باتريوت أمريكي في البحرين