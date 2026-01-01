كاتس يطالب هرتسوغ بشطب السجل الجنائي للجندي القاتل أزاريا

قدم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، طلبا رسميا للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، بإصدار عفو عن الجندي إليئور أزاريا، الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف فيما كان ممدا على الأرض بعد إصابته بنيران أطلقتها قوات الاحتلال عليه في مدينة الخليل.
وطالب كاتس بشطب السجل الجنائي لأزاريا، بادعاء أنه "قضى كل عقوبة السجن التي فُرضت عليه في العام 2018، وأن مطلوب اليوم تقصير فترة شطب السجل الجنائي فقط لا غير، بعد أن انتهت فترة التقادم التي ينص عليها القانون".
وقال كاتس في طلب إصدار العفو إنه "يجب أن يؤخذ بالحسبان خدمة أزاريا كجندي ومضمد متفوق في لواء كفير، وظروف الحدث الذي وقع أثناء عملية عسكرية معقدة، والثمن الكبير الشخصي والعائلي والعام الذي دفعه طوال السنين، وجهوده في التأهيل وتأسيس عائلة والاندماج مجددا في سوق العمل".
وادعى كاتس أنه منذ ارتكاب أزاريا جريمته "مرّت سنوات كثيرة وشهدت دولة إسرائيل خلالها هجوم 7 أكتوبر وتبعاته القاسية. وجسدت هذه الأحداث الطبيعة القاسية لأيديولوجية الإرهاب الفلسطيني التي تواجهها دولة إسرائيل وطبيعة عمل أعدائنا بنية لقتل مواطنين وجنود من دون لجم أخلاقي".