انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر حزيران 2026

رام الله/سما/

سجل مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 1.60%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض المؤشر في قطاع غزة بمقدار 1.87%، وبمقدار 1.60% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.53% في القدس J1* خلال شهر حزيران 2026 مقارنة بشهر أيار 2026.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 1.60% في فلسطين خلال شهر حزيران 2026 مقارنة مع شهر أيار 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الغاز بمقدار 67.31%، وأسعار البيض بمقدار 25.04%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.75%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.72%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.82%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.39%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 7.19%، وأسعار الأرز بمقدار 1.62%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.05%، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2026 مع شهر حزيران 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 40.04%، (بواقع 62.77% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.31% في القدس J1*، وبنسبة 1.31% في الضفة الغربية**).

ارتفاع حاد لمؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

سجل مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية** ارتفاعاً حاداً نسبته 2.08% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالنصف المناظرة من العام السابق، كما شهد المؤشر ارتفاعاً نسبته 2.95% في القدس J1* لنفس الفترة، فيما تراجع المؤشر بشكل حاد في قطاع غزة بمقدار 41.66% خلال النصف الأول 2026؛ بعدما شهد مستويات أسعار غير مسبوقة من الارتفاع خلال عامين من العدوان، ليسجل مؤشر غلاء المعيشة بالمحصلة في فلسطين انخفاضاً مقداره 20.91%.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.87% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة مع شهر أيار 2026.

الشكل الآتي يوضح نسب التغير الشهرية لبعض المجموعات الفرعية التي انخفضت في قطاع غزة لشهر حزيران 2026:

انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة الغاز 111 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبيض 39 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 11 شيكلاً/كغم، والباذنجان 5 شواكل/كغم، والبامية 46 شيكلاً/كغم، وخيار بلدي حبة صغيرة 11 شيكلاً/كغم، والملح 3 شواكل/كغم، والبطاطا 7 شواكل/كغم، والبصل الناشف 7 شواكل/كغم، والكولا 3 شواكل/علبة 330مل، وأرز حبة قصيرة 6 شواكل/كغم، والموز 12 شيكلاً/كغم، والتفاح 13 شيكلاً/كغم، وسجائر رويال 558 شيكلاً/باكيت 20سيجارة، والدجاج 25 شيكلاً/كغم، ولحم عجل مجمد 41 شيكلاً/كغم، وزيت ذرة 30 شيكلاً/3لتر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 1.60% خلال شهر حزيران 2026، مقارنة مع شهر أيار 2026، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بمقدار 29.17%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.90%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.61%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 8.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.87%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.06%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.25%، وأسعار الغاز بمقدار 4.33%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.08%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 13 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والدجاج 14 شيكلاً/كغم، وبندورة عناقيد حب كبير 4 شواكل/كغم، والخيار البيوت البلاستيكية 3 شواكل/كغم، والبامية 19 شيكلاً/كغم، والسولار 7.43 شواكل/لتر، والموز 6 شواكل/كغم، والرمان 14 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منها، واسطوانة الغاز 87 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.70 شواكل/لتر.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.53% خلال شهر حزيران 2026، مقارنة مع شهر أيار 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.31%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.52%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.16%، و"البنزين" 3.04%.

سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: بندورة عناقيد حب كبير 5 شواكل/كغم، والموز 7 شواكل/كغم، والافوكادو 13 شيكلا/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والسولار 7.65 شواكل/لتر، والبنزين "95" 8.05 شواكل/لتر.